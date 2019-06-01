За минувшие сутки в Эстонии от коронавируса скончались три человека, в том числе пожилая женщина в Ида-Вирумаа

За минувшие сутки в Эстонии от COVID-19 скончались три человека, было подтверждено 29 новых случаев COVID-19.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1709 тестов на COVID-19, из которых 29 (1,7 процента) оказались позитивными, передал департамент здоровья. Всего в Эстонии на сегодняшний день сделано 33 967 тестов, из них 1400 (4,1 процента) позитивные.

По состоянию на утро 15 апреля госпитализация из-за нового коронавируса требовалась в Эстонии 147 пациентам, из них 10 подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 117 человек.

За минувшие сутки в Эстонии от COVID-19 скончались три человека: находившаяся в Ида-Вируской центральной больнице 79-летняя женщина, находившийся в Курессаареской больнице 81-летний мужчина и находившийся в Пярнуской больнице 65- летний мужчина.

Кроме того, выяснилось, что результат теста на COVID-19 скончавшегося 10 апреля 83-летнего мужчины с различными сопутствующими заболеваниями был позитивным. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 35 человек.

По данным регистра населения, за минувшие сутки в Харьюмаа зафиксировано 12 новых случаев коронавируса, на Сааремаа восемь, в Ида-Вирумаа пять, а в Пярнумаа три. Данные об одном зараженном отсутствуют в регистре.

По состоянию на среду больше всего (11 процентов) зараженных в возрастной группе 55-59, по десять процентов — в возрастных группах 45-49 и 50-54.

Во вторник часть нагрузки на Курессаарескую больницу начали распределять по другим больницам Эстонии. Двоих пациентов Курессаареской больницы, мужчин в возрасте 57 и 58 лет, перевели в Северо-Эстонскую региональную больницу. В Курессаареской больнице также появилась возможность диагностировать COVID-19, что сокращает получение результатов теста на COVID-19 до четырех часов вместо прежних 36-48 часов.



