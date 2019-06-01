Пациентов с COVID-19 с Сааремаа начнут распределять по другим больницам в Эстонии

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Департамент здоровья во вторник начал реализацию стратегического плана по снижению рабочей нагрузки на больницу в Курессааре и на восстановление нормального ритма работы, перемещая пациентов для продолжения лечения в больницы с более высоким уровнем оказания медпомощи, сообщает BNS.

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“В Курессаареской больнице сегодня начинает работу консилиум под руководством заместителя медицинского руководителя чрезвычайной ситуации, подполковника Ахти Варблане в сотрудничестве с персоналом Курессаареской больницы и полевого госпиталя Сил обороны, - сообщил BNS медицинский руководитель чрезвычайного положения Аркадий Попов. - Консилиум даст первоначальную оценку потребности пациентов в продолжении лечения в больницах с более высоким уровнем медпомощи. План смягчения работы в перегруженной Курессаареской больнице был сформирован в сотрудничестве с руководителем Пыхьяского медицинского штаба Пеэпом Тальвингом».

«Мы предоставим работникам больницы Курессааре небольшую передышку, кроме того, в условиях снизившейся нагрузки будет возможно провести основательную очистку помещений больницы. Это необходимо для того, чтобы восстановить готовность больницы к обычному плановому и экстренному лечению, в котором на острове есть постоянная потребность», - добавил Пеэп Тальвинг.

«Ситуация в Эстонии проявляет определенную тенденцию к стабилизации, что позволит распределить нагрузку перегруженной Курессаареской больницы между различными медучреждениями», - добавил Аркадий Попов.

Бригады Пыхьяского штаба скорой помощи доставят пациентов из больницы Курессааре, в зависимости от их состояния, либо в Североэстонскую региональную больницу, Пярнускую больницу, Ляэне-Таллиннскую Центральную больницу или в Ида-Таллиннскую Центральную больницу.



