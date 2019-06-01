От коронавируса в Эстонии скончались четверо. Новых заболевших меньше не становится

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За последние сутки в Эстонии было диагностировано 45 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, четыре пациента с COVID-19 скончались, общее число умерших достигло 31.

Фото: pixabay.com

В течение суток было проведено 1513 теста на COVID-19, из которых 45 оказались положительными, сообщил 14 апреля Департамент здоровья.

Больше всего положительных тестов, по данным регистра народонаселения, было в Харьюмаа (19) и Пярнумаа (11). Шесть новых случаев выявлено на Сааремаа, 3 - в Ида-Вирумаа, 2 - в Тартумаа, и по одному в Рапламаа, Пылвамаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

За минувшие сутки от COVID-19 умерла 84-летняя женщина из Сааремааского дома престарелых Südamekodu, госпитализированный в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 90-летний мужчина, 90-летний мужчина в Курессаареской больнице и 73-летняя женщина в Пярнуской больнице.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 32 263 теста на коронавирус, из которых 1373 или 4,3% были положительными. На данный момент большинство зараженных - в возрастной группе 55-59 лет (11%), а также 45-49 и 50-54 лет (по 10%).

По состоянию на утро 14 апреля в больницах с коронавирусной инфекцией находятся 146 человек, 11 из которых нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели с начали эпидемии 115 человек.



