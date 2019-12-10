Граница между Эстонией и Россией может остаться закрытой до сентября

Границы стран Шенгенской зоны из-за пандемии коронавирусной инфекции могут остаться закрытыми как минимум до сентября. Об этом рассказал президент Франции Эммануэль Макрон на закрытой видеоконференции с главами профсоюзов страны, сообщают РИА Новости.

Разумеется, если такое решение будет принято, закрытой до осени останется и граница между Эстонией и Россией, эпидемия коронавируса в которой сейчас стремительно набирает обороты.







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Как пояснил BFM один из участников встречи, французский лидер отметил, что в разных странах течение заболевания проходит по-разному. Он не исключил, что когда ситуация в мире в целом стабилизируется, в отдельных регионах возникнет повторная вспышка инфекции.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала Шенгенским странам продлить срок действия ограничений на необязательные поездки в Евросоюз до 15 мая.



