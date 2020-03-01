Число новых зараженных COVID-19 в Эстонии резко уменьшилось. Скончался первый за последние четыре дня заболевший коронавирусом

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За минувшие сутки в Эстонии зафиксированы 5 новых случаев коронавируса, скончалась пожилая женщина. Это первая за последние четыре дня жертва эпидемии и 25-я с момента ее начала.

Фото: pixabay.com

В субботу в Алутагузеском попечительском центре скончалась 83-летняя женщина, у которой был диагностирован коронавирус.

За сутки в Эстонии проанализированы 899 теста на COVID-19, из которых почти 0,6 процента тестов, то есть 5 проб, оказались позитивными, сообщил департамент здоровья.

В предыдущие сутки в Эстонии проанализировали 1574 теста на COVID-19, и три процента тестов, то есть всего 46, показали присутствие коронавируса в организмах тестируемых. Таким образом, буквально за день статистика по новым заболевшим в Эстонии резко улучшилась, и это, будем надеяться, не случайность, а тренд.

Всего в Эстонии сделано 30 349 тестов на коронавирус, из них позитивных 1309 (четыре процента).

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 153 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 98 человек. За последние сутки от COVID-19 в Эстонии скончалась 83-летняя женщина, всего в Эстонии от коронавируса скончались 25 человек.

Из-за малого количества новых случаев департамент здоровья не публикует разбивку по уездам.

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