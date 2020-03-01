Не убий! Департамент призывает эстонских водителей не давить лягушек на дорогах

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Дата публикации: Сегодня, 12:03 Просмотрено: 166

Водителей просят быть осторожнее: началась ежегодная массовая весенняя миграция лягушек

Началась ежегодная массовая весенняя миграция лягушек, и поэтому департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными.

Фото: pixabay.com

«Если вы заметили лягушку на дороге, будьте осторожны, снизьте скорость и избегайте наезда на лягушек», - пишет департамент шоссейных дорог.

Миграция лягушек означает, что они выбираются и на дороги. Чтобы спасти лягушек, особое внимание следует уделять критическим участкам дороги, особенно вечером. В подходящую погоду массовая миграция лягушек длится четыре-пять ночей, в холодную погоду время миграции затягивается.



