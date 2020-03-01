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В стране и мире / РеспубликаПосылочные автоматы Omniva опять работают! Сбой устранен

Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 296

Сбой инфраструктур Omniva устранен в 10.50, работа всех служб восстановлена, работают также посылочные автоматы, восстановлен и доступ к веб-сайтам, сообщило предприятие.

Посылочные автоматы Omniva опять работают! Сбой устранен
Фото: veniceexpert.com

Из-за сбоя в сети работа всех систем Omniva в воскресенье утром была нарушена, некоторое время невозможно было получать или отправлять посылки через посылочные автомата, а также не было доступа к веб-сайтам Omniva.


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