Третий день без жертв! За сутки зафиксировано 46 новых случаев коронавируса, 5 – в Ида-Вирумаа

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За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 46 новых случаев коронавируса. Самая обнадеживающая новость - третий день никто не умирает от COVID-19.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1574 теста на COVID-19, три процента тестов (46) оказались позитивными, сообщил департамент здоровья, не зафиксировано ни одной новой смерти.

По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали на Сааремаа (25). в Харьюмаа (12), в Ида-Вирумаа пять, в Вырумаа два, в Пярнумаа один новый случай. Об одном из инфицированных нет данных в регистре народонаселения.

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 146 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека. За последние сутки не поступало сообщений о новых смертях от COVID-19, всего в Эстонии от коронавируса скончались 24 человека.

Всего в Эстонии сделано 29 456 теста на коронавирус, из них позитивных 1304 (четыре процента).



