Эпидемия  коронавируса в Эстонии может достичь пика в середине апреля, считает глава кризисного штаба департамента здоровья

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Глава кризисного штаба департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс отметил в пятницу, что число заражений коронавирусом в Эстонии может достичь пика в середине апреля.

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По словам Вайкнеметса, сейчас Эстония обладает одной из лучших в мире способностей тестирования. «У нас отличная способность тестирования на миллион населения. На данный момент протестированы 27 883 человек, пять процента из них оказались позитивными», - передает BNS слова Вайкнеметса.

«Относительное число сравнительно стабильное, но если сравнивать дни, то чем дальше, тем более низким оно становится. Например, сегодня всего три процента всех протестированных были позитивными», - сказал он.

Он пояснил, что, поскольку, с каждым днем в Эстонии проверяют все больше людей, число зараженных тем самым растет, но заметно, что относительное число становится ниже. «Это может указывать на то, что распространение замедляется, но мы не можем уверенно утверждать, что достигли пика заражений», - сказал Вайкнеметс и добавил, что и ВОЗ говорит, что нельзя говорить о том, что в Европе в целом достигнут пик, только в отношении Италии предполагается, что пик заболеваемости достигнут.

«И у нас в середине или к концу апреля ожидается, что мы перевалим через кривую», - отметил Вайкнеметс.

По его словам, департамент здоровья по-прежнему призывает соблюдать все правила, введенные в связи с чрезвычайным положением. «Безусловно, хочется посетить своих близких в разных уголках Эстонии, но мы не должны сейчас ослаблять пояса», - подчеркнул Вайкнеметс.

Если во время праздников возникнут проблемы со здоровьем, но с семейным врачом нельзя будет связаться, нужно позвонить по дежурному номеру семейных врачей 1220, где помощь окажут дежурные семейные врачи.



