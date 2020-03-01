Вторые сутки от коронавируса в Эстонии никто не умирает. Зафиксирован  51 новый случай заболевания

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За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 51 новый случай коронавируса, не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19. Общее число смертей вторые утки удерживается на отметке 24.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1471 тест на COVID-19, три процента тестов (51) оказались позитивными, сообщил департамент здоровья. Всего в Эстонии сделано 27 883 теста на коронавирус, из них позитивных 1258 (пять процентов).

По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Харьюмаа (23), Тартумаа (11) и на Сааремаа (8). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа зафиксировано по два новых случая, а в Йыгевамаа, Вильяндимаа и Ярвамаа по одному. В двух случаях в регистре населения отсутствуют данные об уезде, где проживают пациенты.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 138 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 93 человека. За последние сутки не поступало сообщений о новых смертях от COVID-19, всего в Эстонии от коронавируса скончались 24 человека.

Со среды семейные врачи при обоснованных подозрениях могут направлять на анализы всех людей с указывающими на коронавирус симптомами вне зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. С точки зрения людей организация тестирования не изменилась, при заболевании по-прежнему следует обращаться к семейному врачу, который примет решение о необходимости анализа и даст направление. Врачи индивидуально оценивают каждый отдельный случай. Цель обновления стратегии тестирования — получить более точный эпидемиологический обзор распространения SARS-CoV-2 в Эстонии. В случае изменения ситуации принципы тестирования вновь пересмотрят.

Больше всего (11 процентов) позитивных результатов среди людей в возрасте 55-59 лет, по 10 процентов относятся к возрастным группам 45-49 и 50-54 года.







