И никаких нам праздников! Председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 в ЭР: массовые мероприятия летом вряд ли даже станут обсуждаться

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Профессор микробиологии Тартуского университета председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар подчеркивает, что выход из чрезвычайного положения требует очень точно определять, когда и что можно будет разрешить. По словам Лутсар, проведение массовых мероприятий летом вряд ли даже станет темой серьезных обсуждений. сообщает rus.err.ee.

Фото: Роман Викулов

Ирья Лутсар сообщила парламентской комиссии по социальным делам, что число новых заболевших коронавирусом растет меньше, чем на 10 процентов в день, в то же время уменьшается количеств нуждающихся в интенсивной терпапии, и в целом ситуация стабильная, но нуждается в постоянном наблюдении, передает ERR.

По мнению Лутсар, нынешних мер чрезвычайного положения достаточно, если их соблюдать. В каких-то сферах можно сделать послабления. Например, нельзя запретить сельскохозяйственные работы. А вот мероприятия масштабов Певческого праздника этим летом точно не стоит проводить. "Коронавирус - это болезнь праздников и семей. Я вообще не представляю, что тема массовых мероприятий летом будет как-то обсуждаться", - сказала Лутсар.

По словам Лутсар, 75 процентов поступивших в больницу зараженных коронавирусом старше 50 лет, средний возраст умерших 80 лет, у всех были и другие заболевания.



