Желание погулять не помешает карантину. На большие выходные обещают прохладу, дождь и снег

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Если верить прогнозу погоды портала pogoda.ee, в большие выходные (Страстная пятница, напомним, это нерабочий день) у жителей Эстонии, которым предписано оставаться по возможности дома, вряд ли возникнет большое желание проигнорировать рекомендации и отправиться на шашлыки, например. Обещают прохладную погоду, осадки, в том числе даже мокрый снег.

Фото: pixabay.com

Пятница, 10.04:

Ночью: Малооблачно. Ближе к утру, начиная с северо-запада, облачность уплотнится и местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 16 м/с, к утру ослабеет и на островах развернется к западному и северо-западному. Температура воздуха 2..6°C.

Днем: Зона осадков распространится с северо-запада на юго-восток. В середине дня, начиная с северо-запада, осадки прекратятся, и погода улучшится. Ветер развернется к западному и северо-западному 5-11, во второй половине дня порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Суббота, 11.04:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+2, на побережье местами до +4°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков постепенно уменьшится. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Воскресенье, 12.04:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах пройдет снег и мокрый снег, к утру осадки станут реже. Преобладает ветер западный и северо-западный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-3, на побережье островов местами до +3°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет небольшой дождь и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Понедельник, 13.04:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 2-8 м/с, утром развернется южному и юго-западному и усилится на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье островов местами до +3°C.

Днем: Облачность уплотнится и около полудня зона дождя и мокрого снега достигнет островов и распространится на восток. Ветер юго-западный и южный 8-13, на побережье порывами 18 м/с. Температура воздуха 3..9°C.



