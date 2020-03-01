Для предотвращения распространения COVID-19 в Ида-Вирумаа на линии выведут дополнительные автобусы

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Правительственная комиссия по чрезвычайному положению в среду вечером приняла решение выделить из резерва правительства 270 000 евро, чтобы поддержать автобусные перевозки на линиях Ида-Вирумаа, а также некоторые предприятия, которые организовали автобусный транспорт для перевозки своих работников.

Иллюстративное фото: prospekt.ee

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций, отмечая, что финансовая поддержка позволит использовать дополнительные автобусы, чтобы обеспечить соблюдение расчетной заполняемости - не более чем на 50 процентов.

Мера поддержки предназначена, в первую очередь, для добавления автобусов на городских и уездных линиях Нарвы и Кохтла-Ярве, чтобы избежать постоянного излишнего заполнения автобусов в условиях чрезвычайного положения.

«Также правительственная комиссия решила поддержать выделение дополнительных автобусов на специальных линиях перевозки работников тех предприятий Ида-Вирумааского региона, которые оказывают жизненно важные и необходимые в условиях чрезвычайного положения услуги, а также производят товары первой необходимости, чтобы обеспечить соблюдение принципа заполнения транспорта до 50 процентов и на этих линиях», - отметила пресс-служба министерства.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, дополнительные автобусы помогут рассредоточить пассажиров на популярных в Ида-Вирумаа маршрутах по разным автобусам, чтобы уменьшить риск распространения вируса. «Ида-Вирумаа в настоящий момент находится в зоне особого внимания, и поддержкой общественного транспорта мы стремимся защитить здоровье жителей этого региона», – сказал Аас.

«Мы не желаем, чтобы в это и без того сложное время (вся) жизнь в Ида-Вирумаа остановилась. Дополнительные автобусы помогут людям передвигаться более безопасно. Мы окажем денежную поддержку тем предприятиям, которые возят своих работников на работу и с работы, если их деятельность заключается в предложении жизненно важной, существенной в условиях чрезвычайного положения услуги или в производстве товаров первой необходимости»,– пояснил Аас.

По словам Ааса, рассматривалось и введение ограничения заполняемости автобусов по всей Эстонии, но текущая статистика показывает, что средняя заполняемость автобусов по всей Эстонии снизилась уже более чем на 40%, и с соблюдением принципа заполняемости до 50% в целом проблем нет.

Например, город Таллинн, несмотря на уменьшение спроса, не сократил существенно количество автобусов на линиях, чтобы во время эпидемии в автобусах не было слишком много пассажиров и, тем самым, снизился риск заражения. «В настоящий момент нет необходимости в установлении ограничения заполняемости автобусов по всей Эстонии», – сказал Аас.

Действия, необходимые для выполнения решения правительственной комиссии, организует Департамент шоссейных дорог совместно с местными самоуправлениями и предприятиями.

Для проведения реорганизации общественного транспорта в городах и на уездных линиях Ида-Вирумаа Министерству экономики и коммуникаций выделяется из резерва Правительства Республики 270 000 евро на применение соответствующих мер сроком на один месяц.



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