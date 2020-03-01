В Ида-Вирумаа зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19, из них два — в Кохтла-Ярве, в Нарве шестой день - ни одного

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За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 23 новых случая коронавируса, и, к счастью, не зафиксировано ни одной новой смерти от COVID-19. В Ида-Вирумаа — три новых заболевших, из них двое — из Кохтла-Ярве.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1609 тестов на COVID-19, один процент которых (23) оказался позитивным, сообщил департамент здоровья. По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали на Сааремаа (10) и в Харьюмаа (5). В Ида-Вирумаа и Пярнумаа зафиксировано по 3 новых случая, а в Пылвамаа и Вильяндимаа по одному.





Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус сообщила prospekt.ee, что два из трех новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Ида-Вирумаа относятся к Кохтла-Ярве.

«Об этих людям нам уже было известно, что они относятся к группе риска. Это члены семьи заболевшего ранее жителя Кохтла-Ярве», - сказала Муусикус.

Третий заболевший, по словам Муусикус, фактически проживает в столице.

«Согласно регистру народонаселения этот человек является постоянным жителем Ида-Вирумаа, отчего факт его заболевания попал в уездную статистику, но уже давно он живет в Таллинне», - информирует руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья, отмечая, что статистические данные распространения коронавируса в ЭР составляются именно на основе регистра населения.

Таким образом в Нарве, крупнейшем городе Ида-Вирумаа, уже шестой день подряд новые заболевшие COVID-19 тестами не выявляются. Всего на данный момент в Нарве трое заболевших и пять (жители дома попечения), судя по всему, выздоровевших.

По состоянию на утро четверга госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 134 людям, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 83 человека. За последние сутки не поступало сообщений о новых смертях от COVID-19, всего в Эстонии от коронавируса скончались 24 человека.

Всего в Эстонии сделано 24 416 тестов на коронавирус, из них позитивных 1207 (пять процентов). Больше всего (11 процентов) позитивных результатов среди людей в возрасте 55-59 лет, по 10 процентов относятся к возрастным группам 45-49 и 50-54 года.

Со среды семейные врачи при обоснованных подозрениях могут направлять на анализы всех людей с указывающими на коронавирус симптомами вне зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний. С точки зрения людей организация тестирования не изменилась, при заболевании по-прежнему следует обращаться к семейному врачу, который примет решение о необходимости анализа и даст направление. Врачи индивидуально оценивают каждый отдельный случай.

Цель обновления стратегии тестирования — получить более точный эпидемиологический обзор распространения SARS-CoV-2 в Эстонии.



