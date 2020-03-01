Вслед за Circle K и Alexela предприятие Neste Eesti несколько снизило цены на своих заправках

Дата публикации: Вчера, 18:01 Просмотрено: 348

Предприятие по продаже топлива Neste Eesti на фоне снижения цен на нефть на мировом рынке за последний месяц постепенно снизила стоимость горючего на всех своих заправках.

Фото: Delfi

Как передала BNS пресс-служба фирмы, со среды на заправках сети Neste действуют следующие цены — 95-октановый бензин продается по 1,199 евро за литр, 98-октановый бензин — по 1,249 евро за литр и дизельное горючее — по 1,239 евро за литр.

По словам пресс-секретаря Neste Eesti Ристо Сюллусте, снижение цен на горючее вызвано удешевлением сырой нефти на мировом рынке.

В среду во второй половине дня о снижении цен на 5 центов за литр на бензин и на газ LPG в своей сети заправок сообщила фирма Circle K.

Новые расценки на заправках Circle K теперь выглядят так — бензин 95 miles - 1,199 евро за литр, дизельное горючее 1,239 евро за литр и LPG — за литр 0,599 евро.

В конце марта немного снизила цены на своих заправках и Alexela.



