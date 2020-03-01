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Дата публикации: Сегодня, 13:34 Просмотрено: 396

По словам медицинского руководителя чрезвычайным положением кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова, коронавирус диагностирован у 102 медицинских работников по всей Эстонии, информирует BNS.

Фото: pixabay.com

В среду Попов сказал журналистам, что в ходе сплошного тестирования работников передовой линии выяснилось, что среди вирус распространен очень слабо. Львиная доля работников здравоохранения не больна, заявил Попов. Всего, по его словам, коронавирус выявлен у 102 работников здравоохранения по всей Эстонии.

Во вторник от коронавируса скончался первый медицинский работник, работник по уходу Курессаареской больницы.

По сообщению департамента здоровья, от COVID-19 за минувшие сутки скончались находившаяся в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина, а в Курессаареской больнице 73-летний мужчина и 53-летняя женщина.



