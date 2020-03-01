Коронавирус: к счастью, черный сценарий в Эстонии не реализовался, через пару недель ограничения могут начать смягчать

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Ситуация с распространением коронавируса в Эстонии стабильная, но налицо тенденция небольшого роста заболеваемости, поэтому на отмену чрезвычайного положения раньше православной Пасхи надеяться не стоит, информирует rus.err.ee.

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Вирусолог Ирья Лутсар, которая консультирует правительство в вопросах распространения коронавируса и необходимых для общества ограничений, говорит, что пока кривая заболеваемости, пусть медленно, но ползет вверх. Причина и в том, что выросло число тестов – с сотен до тысяч в день.

Один из маркеров – статистика госпитализированных. По словам вирусолога, профессора Тартуского университета Ирьи Лутсар, она не скачет, а если рассматривать материковую Эстонию отдельно от Сааремаа, то цифры вообще очень низкие.

"Сегодня в Эстонии 12 человек находятся на искусственном вентилировании легких (ИВЛ). При этом в стране 175 специализированных койко-мест с ИВЛ, а на данный момент у нас в интенсивной терапии в общем нуждаются 70 пациентов и 12 из них с COVID-19, остальные лежат с другими заболеваниями ", – сказала Лутсар.

Одним из первых важных шагов по отмене чрезвычайного положения, Лутсар называет восстановление доступа плановых медицинских услуг для всех жителей Эстонии. Второе послабление – это сельскохозяйственные работы, которые можно проводить только в это время года. Правда, в ближайшие две недели, считает профессор, речи об отмене чрезвычайного положения быть не может.

По словам министра социальных дел Танела Кийка, эффект ограничений сказывается с определенной задержкой и оценить действенность нынешних ограничений можно будет через пару недель. "Если число зараженных начнет сокращаться, затем будет сокращаться число нуждающихся в госпитализации, то можно будет начать думать, как шаг за шагом перезапустить общественную жизнь", - сказал Кийк.