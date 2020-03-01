Эстонии, будем надеяться, повезло! Эпидемиологи США: прививки от туберкулеза в 10 раз снижают заболеваемость коронавирусом

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Эпидемиологи из Техасского университета (США) пришли к выводу, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза уровень заболеваемости COVID-19 в десять раз ниже по сравнению с государствами, где такие программы не проводятся. Об этом сообщает издание The IrishTimes со ссылкой на исследование специалистов.

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Ученые сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах. Оказалось, что за две недели заболеваемость COVID-19 составила 38 на 1 млн в странах, где ставят прививки от туберкулеза, а в странах с отсутствием вакцинации этот показатель составил 358 на 1 млн. При этом уровень смертности составил 4,28 на 1 млн в странах, где прививают от туберкулеза, и 40 на 1 млн в странах без таких программ.

В Эстонии еще с советских времен прививки от туберкулеза делаются в обязательном порядке всем новорожденным.

Согласно Эстонской государственной программе иммунизации, детей, начиная с младенческого возраста, вакцинируют против 11 инфекций, заболевание или распространение которых могут иметь серьезные последствия. Эти 11 инфекционных заболеваний: туберкулез, вирусный гепатит В, ротавирусная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, гемофильная инфекция, корь, свинка и краснуха.

Например, на интернет-странице Западно-Таллиннской Центральной больницы говорится, что в ее родильном доме новорожденные вакцинируются в соответствии с действующим в Эстонии календарем вакцинации против туберкулеза (вакцина БЦЖ).

«Вакцинация представляет собой очень эффективный и безопасный способ защитить ребенка и себя от тяжелых инфекционных заболеваний. Туберкулезная вакцина надежно защищает малыша от тяжелых форм туберкулеза, однако не может обеспечить защиту от туберкулеза на всю жизнь. Вакцинацию проводит детская медсестра. Как правило, это происходит в течение первых дней жизни младенца», - информирует больница.

В Нарвской больнице prospekt.ee также подтвердили, что в ее родильном отделении до сих пор всех новорожденных вакцинируют от туберкулеза в обязательном порядке.

Два года назад Эстония задумалась об отмене поголовных прививок от туберкулеза. Эстонские эксперты рассматривают возможность отказаться от прививки против туберкулеза для всех новорожденных и вакцинировать только детей, входящих в группу риска, писал в марте 2018 rus.err.ee, отмечая, что в Эстонии от туберкулеза прививают почти всех новорожденных. Тем не менее, детей вакцинируют от туберкулеза до сих пор, хотя и Всемирная организация здравоохранения придерживается мнения, что если риск заражения в стране небольшой, то не надо вакцинировать всех детей.







