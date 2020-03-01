За последние сутки в Эстонии от коронавируса скончалось два человека, один из них - в Ида-Вирумаа

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По состоянию на утро вторника в Эстонии от коронавируса скончался 21 человек, две последние смерти зафиксированы за минувшие сутки, сообщает BNS.

Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1684 теста на COVID-19, два процента которых (42) оказались позитивными. По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев коронавируса зафиксировано в Харьюмаа (18), на Сааремаа (13) и в Пярнумаа (трое). В Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа зафиксировано по два новых случая, в Тартумаа один, личный код одного пациента неизвестен.

По состоянию на утро вторника госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требовалась 130 людям, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 69 человек. За минувшие сутки от COVID-19 скончались 92-летний мужчина в Ида-Вируской центральной больнице и 84-летняя женщина в Курессаареской больнице. Всего в Эстонии от COVID-19 скончался 21 человек.

Всего в Эстонии сделано 23 546 тестов на коронавирус, из них позитивных 1149 (пять процентов). 38 процентов позитивных результатов зафиксированы в Саареском, а 31 процент — в Харьюском уезде. В уездах Ида-Виру, Пярну и Выру по шесть процентов позитивных результатов. 26 процентов позитивных результатов среди людей в возрасте от 65 лет.



