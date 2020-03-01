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В стране и мире / Республика / ЭкономикаБоящиеся коронавируса воришки одолевают!  В магазинах Grossi планируют прикреплять дезинфицирующие средства для рук к полкам цепочками

Дата публикации: Сегодня, 11:16 Просмотрено: 519

Торговые предприятия столкнулись с тем, что в кризисной ситуации люди крадут дезинфицирующие средства, сообщает BNS со ссылкой на Virumaa Teataja., информируя, что в торговой сети Grossi воришек собираются остановить радикальным методом.

Боящиеся коронавируса воришки одолевают!  В магазинах Grossi планируют прикреплять дезинфицирующие средства для рук к полкам цепочками

ФОТО: Олег Гросс на открытии второго Grossi в Нарве. Роман Викулов

Владелец OG Elektra (в рамках этого предприятия работает и сеть магазинов Grossi) Олег Гросс сказал, что в магазинах украдено много дезинфицирующих средств для рук, но застать воришек не удалось. "Кражи совршаются массово, и мы рассматриваем возможность прикрепить дезинфицирующие средства  цепочками», - сказал Гросс.

По словам крупного предпринимателя, из средствах индивидуальной защиты недостаточно именно дезинфицирующих средств и защитных масок. В начале недели полиция была проинформирована о том, что уже имеющий судимости за кражи 50-летний мужчина украл из магазина в подвальном этаже раквереского торгового центра Kroonikeskus бутылку дезинфицирующего средства для рук стоимостью 20 евро. Полиция его задержала.

Распоряжением правительств с понедельника изменено требование о размещении дезинфицирующего средства: теперь торговые предприятия должны разместить их там, где дезинфицирующие средства больше всего необходимы. Важным условием является то, что клиенты должны быть четко проинформированы, где размещено дезинфицирующее средство.


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