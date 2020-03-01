В Эстонии от коронавируса умерли 19 человек, за последние сутки - четверо

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За последние сутки в Эстонии было проанализировано 864 теста на коронавирус COVID-19, из которых позитивный ответ был выявлен у 11 обследованных, в больнице Курессааре скончались четыре пациента с коронавирусом, всего к настоящему моменту в стране от коронавируса погибли 19 человек, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента здоровья.

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По данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев инфицирования за минувшие сутки было выявлено в Харьюском уезде (6), на острове Сааремаа (3), в Ида-Вирумаа (2).

По состоянию на утро 6 апреля в стационарном лечении в связи с коронавирусом нуждаются 129 человек (55 женщин и 74 мужчины), из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека.

За последние сутки из-за COVID-19 в больнице Курессааре скончались четыре пациента: 60- летний и 72-летний мужчины и 78-летняя и 86-летняя женщины. Всего к настоящему момент в Эстонии от коронавируса погибли 19 человек.

За все время кризиса с коронавирусом в Эстонии сделано 21 866 тестов, 1108 из них, то есть 5 процентов, оказались позитивными, 38 процентов позитивных ответов приходятся на Саареский уезд, а 31 процент на Харьюский уезд. Точную статистику тестов на коронавирус можно посмотреть по адресу www.terviseamet.ee/koroonakaart.

По данным центра инфосистем здоровья и благополучия, к 7 часам утра в понедельник поступили результаты сделанных в последние 24 часа 864 первичных тестов, из которых позитивными являются 11, негативными 853. Полученные от Центра данные находятся под контролем качества, отклонений от стандартов не выявлено. Общее количество полученных результатов коррелирует с 29 марта, когда было получено 852 результата теста.



