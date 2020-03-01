У шахтера обнаружили коронавирус. 800 работников шахты Estonia отправлены домой

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У работника шахты Estonia, входящей в состав концерна Eesti Energia, в среду был обнаружен коронавирус. Для предотвращения распространения коронавируса на шахте временно приостановлена добыча, и порядка 800 работников отправлены домой. Временный останов шахты не ставит под угрозу производство электроэнергии или сланцевого масла, поскольку на складах Eesti Energia сегодня имеется достаточный запас сланца. Об этом в четверг утром сообщила BNS пресс-служба предприятия.

Фото: pixabay.com

Председатель правления Enefit Kaevandused Андрес Вайнола пояснил, что работник, чей анализ на коронавирус оказался положительным, до появления симптомов общался как минимум с 16 коллегами. Предприятие направило данных людей на тест коронавируса.

«Сейчас мы останавливаем подземные процессы на шахте на два дня для установления действительного числа заболевших. Когда это прояснится, будет возможны дальнейшие решения, при необходимости работа на шахте может быть остановлена на более продолжительный период, например, этот период может быть продлен на две недели. Мы обсудим с Кассой по безработице и с профсоюзами дополнительные меры, затем решим вопрос о возобновлении работы, исходя из сложившейся ситуации. Важно свести риск распространения вируса к минимуму. Мы принимали меры, препятствующие распространению вируса на шахте, и раньше, но рабочий процесс таков, что полностью избежать близких контактов невозможно, поэтому было принято такое решение», - рассказал Андрес Вайнола.

Остановка подземных производственных процессов затрагивает всего порядка 800 работников. Шахта работает по графику с пятидневной рабочей неделей. Рабочие процессы при подземной добыче таковы, что для обеспечения защиты здоровья работников очевидно недостаточно мер, установленных Правительством Республики, а также мер работодателя.

Поэтому невозможно сейчас предложить работу людям, работающим под землей. Eesti Energia сохранит работникам как минимум 70% заработной платы, с Кассой по безработице и с профсоюзами будут обговорены дополнительные меры, которые будут применены, если остановка шахты будет продлена.

Дополнительная информация о мерах и рабочем распорядке в Eesti Energia в период чрезвычайной ситуации:

В Eesti Energia создана кризисная комиссия, занимающаяся решением вопросов, вызванных чрезвычайной ситуацией, работой которой руководит председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер. В концерне применяется ряд мер, препятствующих распространению вируса. Впервые работников оповестили рисках, связанных с коронавирусом в конце февраля. На предприятии составлены программы действий для препятствия распространению вируса, учитывающие разные сценарии развития событий и поясняющие рабочие распорядки в зависимости от сценария.

Работники на критически важных рабочих местах могут оперативно пройти медицинский контроль. Для каждого работника, участвующего в оказании жизненно необходимых потребителям услуг, составлен анализ риска, а также план действий, в соответствие с требованием закона о чрезвычайном положении.

Производственные и конторские помещения снабжены средствами для дезинфекции рук. Дезинфицируется также транспорт, перевозящий работников, до и после поездок. Люди проинформированы о советах Департамента здравоохранения о правилах гигиены для предотвращения распространения вируса. На предприятии наблюдают за тем, чтобы требования выполнялись.

Работники с симптомами заболевания, а также тех, кто имел контакт с носителями вируса, отправляются домой. До работников доведена информация о так называемом правиле 2+2. Если особенности рабочего процесса не позволяют соблюдать данные правила в полной мере, то работники должны пользоваться средствами личной гигиены. Каждый работник должен проинформировать работодателя, если у него обнаружено заболевание или если он контактировал с носителем вируса или если среди близких есть те, кто направлен на карантин, а также, если работник пребывал в месте, в котором обнаружено распространение вируса. Помещения, где находился носитель вируса, дезинфицируются.

Eesti Energia позволяет работникам выполнять дистанционно работу, если присутствие работника непосредственно на рабочем месте не обязательно. Сейчас треть работников концерна, а это около 1500 человек работают в домашних конторах. Мероприятия и крупные собрания не проводятся. Остановлено проведение всех экскурсий.

Eesti Energia передает работникам актуальную информацию посредством каналов внутреннем коммуникации, а также отвечает на вопросы работников.

Обслуживание клиентов Eesti Energia происходит в обычном режиме. Несмотря на введенное в государстве чрезвычайное положение, концерн Eesti Energia продолжает оказывать жизненно необходимые услуги, такие как снабжение потребителей электроэнергией и теплом, а также другие услуги.

Eesti Energia следит за развитием ситуации и в случае необходимости рабочий распорядок предприятий будет откорректирован.



