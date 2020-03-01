В Таллинне от коронавируса скончалась 81-летняя женщина

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Во вторник в Северо-Эстонской региональной больнице (PERH) скончалась 81-летняя женщина с позитивным диагнозом на Covid-19, тем самым число смертей от коронавируса поднялось до пяти.

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За период с 7 часов 31 марта до 7 часов 1 апреля в Эстонии поступили результаты 1952 тестов, из них 34, то есть два процента были позитивными, сообщил департамент здоровья.

По данным регистра населения, за сутки на Сааремаа поступили 122 новых случая коронавируса, в Харьюмаа 13, в Ида-Вирумаа четыре, а в Ляэне-Вирумаа три. Два пациента с позитивным диагнозом не имеют личного кода.

Всего в Эстонии сделано 14 353 теста, из них 779 (пять процентов) были позитивными. Больше всего инфицированных в возрастной группе 50-54 года (11 процентов), а также возрастных группах 45-49 лет (10 процентов) и 55-59 лет (10 процентов).

На данный момент выявлять вирусное заболевание Covid-19 в Эстонии могут лаборатории департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса требовалась в Эстонии 95 пациентам, 15 человек подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 33 человека, пять человек скончались.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах действует запрет на посещения, первоначально до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Для предотвращения распространения вируса COVID-19 департамент здоровья приостановил плановое лечение в частных больницах. Частные медицинские учреждения и стоматологические клиники продолжат оказывать только неотложную помощь.

Плановое лечение приостановлено для того, чтобы предотвратить распространение вируса и сэкономить средства индивидуальной защиты. О завершении планового лечения, которое уже начато, врач примет решение вместе с пациентами, оценивая отдельно каждый единичный случай. Обязательно до конца следует довести такое плановое лечение, прерывание которого может быть опасно для здоровья человека.



