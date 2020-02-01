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Дата публикации: Вчера, 19:30 Просмотрено: 109

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом Covid-19 и испытывает легкие симптомы заболевания.

Об этом сообщила в пятницу новостная служба Би-Би-Си со ссылкой на заявление британского правительства.

Согласно сообщению, у Джонсона легкие симптомы заболевания и он останется в изоляции в резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10.

"Его протестировали на коронавирус по персональной рекомендации главного врача Англии, профессора Криса Уитти", - говорится в сообщении.

Тест оказался положительным.

Джонсон продолжит руководить правительством по видеосвязи.

К настоящему моменту в Великобритании выявлено 11 600 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 578 человек.

ERR