В стране и миреПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Дата публикации: Вчера, 19:30 Просмотрено: 109
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом Covid-19 и испытывает легкие симптомы заболевания.
Об этом сообщила в пятницу новостная служба Би-Би-Си со ссылкой на заявление британского правительства.
Согласно сообщению, у Джонсона легкие симптомы заболевания и он останется в изоляции в резиденции правительства на Даунинг-стрит, 10.
"Его протестировали на коронавирус по персональной рекомендации главного врача Англии, профессора Криса Уитти", - говорится в сообщении.
Тест оказался положительным.
Джонсон продолжит руководить правительством по видеосвязи.
К настоящему моменту в Великобритании выявлено 11 600 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 578 человек.
ERR