У шести полицейских диагностирован коронавирус

Дата публикации: Вчера, 17:11 Просмотрено: 399

В четверг подтвердился шестой случай коронавируса в полиции, вирус выявили у полицейского Раплаского отделения.

Симптомы появились у полицейского Раплаского отделения Ляэнеской префектуры в среду, во время дистанционной работы, передала Ляэнеская префектура. В четверг утром поступил ответ из лаборатории, что сотрудник инфицирован. Сотрудник находится на домашнем лечении.



Полиция. Иллюстративная фотография. Автор: ERR

После выявления этого случая пробы на коронавирус сдали еще 20 сотрудников Раплаского отделения полиции, которые ранее контактировали с зараженным или заподозрили у себя заболевания, все анализы дали негативный результат.

Глава Раплаского отделения полиции Янно Руус сказал, что все связанные с работой в помещениях отделения люди работают дома, пока помещения не будут продезинфицированы. «Работающие снаружи полицейские выполняют обычные задания и не заходят в здание отделения. Все сотрудники отделения следят за своим здоровьем и знают, что при появлении симптомов нужно немедленно уходить домой. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы помешать распространению вируса», - сказал Руус.

В качестве профилактики инфекции в четверг закрыли Раплаское отделение полиции и зал обслуживания и приступили к дезинфекции помещений. Отделение и зал обслуживания закрыты для клиентов и в пятницу.

Baltic News Servicе

TAЛЛИНН, 27 марта