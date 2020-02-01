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В стране и мире / РеспубликаМинэкономики пообщалось с предпринимателями на русском

Дата публикации: Сегодня, 13:23 Просмотрено: 194

Какие категории работников могут получить компенсации в связи с уменьшением объема работ, а какие – нет, будут ли специальные льготы для предпринимателей из туристического сектора, обороты которого упали практически до нуля, – такими были самые горячие вопросы, заданные на вебинаре Министерства экономики на русском языке.

Минэкономики пообщалось с предпринимателями на русском
Иллюстративное фото


Посвященный разработанному правительством пакету мер поддержки предпринимательства вебинар, организованный на платформе видеоконференций Zoom, состоялся во вторник, 24 марта, и его участники остались довольны. «Стало спокойнее после того, как получили информацию из первых рук и к тому же смогли задать свои уточняющие вопросы», – рассказал нашему изданию один из предпринимателей, довольный тем, что Минэкономики организовало мероприятие на русском языке.

К сожалению, принять участие в вебинаре удалось далеко не всем желающим. «Это произошло из-за технической ошибки. На самом деле в вебинаре могло принять участие не 300, а вдвое больше людей, и при организации следующего мероприятия мы это учтем», – прокомментировал ситуацию бизнес-консультант Центра развития предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) Антон Праткунас.
Минэкономики уже пообещало провести для предпринимателей еще один вебинар на русском языке на будущей неделе, а запись прошедшего имеется на сайте IVEK, как и другая самая свежая информация от Министерства экономики и других учреждений.
Свои конкретные вопросы в Министерство экономики предприниматели могут отправлять (в том числе и на русском языке) по адресу соvid19@mkm.ee – в случае, если не нашли на них ответов на одном из нижеперечисленных сайтов:

Важно! Следите за официальными новостями и источниками!

Страница правительства о ЧП в Эстонииwww.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis 
Страница Министерства экономики и коммуникаций – www.mkm.ee  
Портал трудовой жизниwww.tooelu.ee
Страница Кассы по безработице – www.tootukassa.ee
Страница Kredexwww.kredex.ee
Страница Департамента здоровья – www.terviseamet.ee.
Фэйсбук IVEK


Ирина Токарева

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