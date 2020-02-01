Минэкономики пообщалось с предпринимателями на русском

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Какие категории работников могут получить компенсации в связи с уменьшением объема работ, а какие – нет, будут ли специальные льготы для предпринимателей из туристического сектора, обороты которого упали практически до нуля, – такими были самые горячие вопросы, заданные на вебинаре Министерства экономики на русском языке.



Иллюстративное фото



Посвященный разработанному правительством пакету мер поддержки предпринимательства вебинар, организованный на платформе видеоконференций Zoom, состоялся во вторник, 24 марта, и его участники остались довольны. «Стало спокойнее после того, как получили информацию из первых рук и к тому же смогли задать свои уточняющие вопросы», – рассказал нашему изданию один из предпринимателей, довольный тем, что Минэкономики организовало мероприятие на русском языке.

К сожалению, принять участие в вебинаре удалось далеко не всем желающим. «Это произошло из-за технической ошибки. На самом деле в вебинаре могло принять участие не 300, а вдвое больше людей, и при организации следующего мероприятия мы это учтем», – прокомментировал ситуацию бизнес-консультант Центра развития предпринимательства Ида-Вирумаа (IVEK) Антон Праткунас.

Минэкономики уже пообещало провести для предпринимателей еще один вебинар на русском языке на будущей неделе, а запись прошедшего имеется на сайте IVEK, как и другая самая свежая информация от Министерства экономики и других учреждений.

Свои конкретные вопросы в Министерство экономики предприниматели могут отправлять (в том числе и на русском языке) по адресу соvid19@mkm.ee – в случае, если не нашли на них ответов на одном из нижеперечисленных сайтов:

Важно! Следите за официальными новостями и источниками!

Страница правительства о ЧП в Эстонии – www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis

Страница Министерства экономики и коммуникаций – www.mkm.ee

Портал трудовой жизни – www.tooelu.ee

Страница Кассы по безработице – www.tootukassa.ee

Страница Kredex – www.kredex.ee

Страница Департамента здоровья – www.terviseamet.ee.

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Ирина Токарева