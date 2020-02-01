Президент Республики выразила соболезнование в связи с первой жертвой коронавируса в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 105

«Дорогой народ Эстонии!

Сегодня тот печальный день, когда в Эстонии умер первый человек, зараженный коронавирусом. Мы боялись этого, хотя втайне надеялись, что этого не произойдет. Разумеется, произошло. Соболезную близким умершего.



Мы, оставшиеся, идем дальше. Мы идем вместе, потому что этот вирус можно одолеть, только поддерживая друг друга. Как именно закончится пандемия для Эстонии, зависит от каждого из нас, в прямом, а не в переносном смысле. В преодолении коронавируса роль и влияние решений каждого особенно отчетливы и определенны.

Предшествующий опыт стран показал – соблюдение дистанции помогает. Ничто другое не работает. В отношении граждан демократического государства государство не берет на себя ответственность за соблюдение социальной дистанции. Эстония и другие западные страны не используют некоторые меры подобно Китаю. Мы несем ответственность сами. Каждый из нас. Как и в обычное время, государство разделяет с нами ответственность и сегодня. Государство демократическим образом устанавливает правила общественной жизни, которых мы должны придерживаться. Этих правил надо придерживаться. И делать, наверное, немного больше того, о чем нас сейчас просят.

Мы все испытываем такое беспокойство о завтрашнем и послезавтрашнем дне, какого эстонцы никогда не ощущали до этого в своей жизни. Поддержим друг друга. Лучшая поддержка – это когда мы постоянно думаем о том, что мы можем сделать, чтобы защитить свою семью, пожилых родственников, общину. Хорошо видеть, как жители Эстонии, гуляя в лесу, держат дистанцию, уступают друг другу дорогу на пересечении троп – и улыбаются. Потому что мы вместе.

К сожалению, эпидемия находится лишь в начальной стадии. От всех нас зависит, достаточно ли у нас будет больничных мест и людей, которые смогут заботиться о больных, когда она достигнет своей высшей точки. Давайте действовать вместе, чтобы эта высшая точка оказалась достаточно далеко и была как можно ниже, чтобы и поступающие в течение следующих недель в больницу пациенты могли получить такое же качественное лечение, как предоставляется сегодня.

Дорогие жители Эстонии – время держаться вместе. К сожалению, время и держать дистанцию. Сделаем так, чтобы это не стало временем одиночества, а было временем общения и заботы. Так мы справимся.

Склоняю голову в скорби».





КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ​

Отдел по связям с общественностью