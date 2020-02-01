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В стране и миреПрезидент Республики выразила соболезнование в связи с первой жертвой коронавируса в Эстонии

Дата публикации: Сегодня, 10:26 Просмотрено: 105

«Дорогой народ Эстонии!
Сегодня тот печальный день, когда в Эстонии умер первый человек, зараженный коронавирусом. Мы боялись этого, хотя втайне надеялись, что этого не произойдет. Разумеется, произошло. Соболезную близким умершего.

Президент Республики выразила соболезнование в связи с первой жертвой коронавируса в Эстонии


Мы, оставшиеся, идем дальше. Мы идем вместе, потому что этот вирус можно одолеть, только поддерживая друг друга. Как именно закончится пандемия для Эстонии, зависит от каждого из нас, в прямом, а не в переносном смысле. В преодолении коронавируса роль и влияние решений каждого особенно отчетливы и определенны.
Предшествующий опыт стран показал – соблюдение дистанции помогает. Ничто другое не работает. В отношении граждан демократического государства государство не берет на себя ответственность за соблюдение социальной дистанции. Эстония и другие западные страны не используют некоторые меры подобно Китаю. Мы несем ответственность сами. Каждый из нас. Как и в обычное время, государство разделяет с нами ответственность и сегодня. Государство демократическим образом устанавливает правила общественной жизни, которых мы должны придерживаться. Этих правил надо придерживаться. И делать, наверное, немного больше того, о чем нас сейчас просят.
Мы все испытываем такое беспокойство о завтрашнем и послезавтрашнем дне, какого эстонцы никогда не ощущали до этого в своей жизни. Поддержим друг друга. Лучшая поддержка – это когда мы постоянно думаем о том, что мы можем сделать, чтобы защитить свою семью, пожилых родственников, общину. Хорошо видеть, как жители Эстонии, гуляя в лесу, держат дистанцию, уступают друг другу дорогу на пересечении троп – и улыбаются. Потому что мы вместе.
К сожалению, эпидемия находится лишь в начальной стадии. От всех нас зависит, достаточно ли у нас будет больничных мест и людей, которые смогут заботиться о больных, когда она достигнет своей высшей точки. Давайте действовать вместе, чтобы эта высшая точка оказалась достаточно далеко и была как можно ниже, чтобы и поступающие в течение следующих недель в больницу пациенты могли получить такое же качественное лечение, как предоставляется сегодня.
Дорогие жители Эстонии – время держаться вместе. К сожалению, время и держать дистанцию. Сделаем так, чтобы это не стало временем одиночества, а было временем общения и заботы. Так мы справимся.
Склоняю голову в скорби».


КАНЦЕЛЯРИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ

Отдел по связям с общественностью

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