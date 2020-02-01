В ЭСТОНИИ УМЕР ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК С ДИАГНОЗОМ COVID-19

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Департамент здоровья получил подтверждение, что в Эстонии скончался первый человек, у которого был диагностирован COVID-19.

«Выражаем соболезнование всем родственникам. Это очень сложный эмоциональный момент и крайне грустный день. Это означает, что мы должны продолжать борьбу с распространением вируса», сказал медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья доктор

Аркадий Попов.

Скончалась 83-летняя женщина, которая была госпитализирована в Ляэне-Таллиннскую Центральную больницу 20 марта. Было известно, что у пациентки были хронические проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Мы должны быть готовы к тому, что в результате коронавируса в Эстонии могут еще умереть люди, поэтому крайне важно избегать контакта с пожилыми людьми и людьми, у которых имеются хронические

заболевания. Давайте побережем своих пожилых и людей со слабой иммунной системой – прежде всего именно для них критически важно держаться подальше от людей», сказал доктор Аркадий Попов.

Департамент здоровья