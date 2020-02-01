В Эстонии осталось 24 стоматологических клиники, готовых физически принимать пациентов

В стране и мире / РеспубликаВ Эстонии осталось 24 стоматологических клиники, готовых физически принимать пациентов
Дата публикации: Вчера, 10:44 Просмотрено: 190
По положению на 23 марта в Эстонии осталось всего 24 стоматологических клиники, продолжающих физический прием пациентов, в том числе три клиники в Таллинне и две — в Тарту, при этом на прием могут попасть только пациенты, нуждающиеся в неотложной первой помощи.
Об этом сообщила в понедельник сеть стоматологических клиник Unimed, которая с 23 марта запустила в сотрудничестве с Больничной кассой специальный справочный телефон для нуждающихся в консультации стоматолога.
В сообщении отмечается, что к настоящему моменту плановое лечение пациентов приостановлено в большинстве стоматологических клиник в Эстонии. Открытыми остались только отдельные клиники, в которых оказывается неотложная первая помощь. Многие проблемы с зубами у людей в неотложной помощи не нуждаются, но причиняют неудобства. В такой ситуации поможет профессиональная телефонная консультация стоматолога, который даст необходимые рекомендации, оценит необходимость в первой помощи и, при наличии показаний, направит пациента в одну из открытых клиник.
Общегосударственный консультационный телефон для нуждающихся в помощи стоматолога работает по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по бесплатному номеру 677 6822.
Список клиник, в которых продолжает оказываться неотложная помощь
Таллинн
Tallinna Hambapolikliinik, Ярвеская клиника Unimed, Kaarli Hambaravi
Тарту
Клиника Тартуского университета, Тартуская клиника Unimed
Пярну
Пярнуская клиника Unimed
Кохтла-Ярве
Ида-Вируская центральная больница
Хийумаа
Emmaste Hambaravi, стоматологический кабинет Unimed в Кярдла
Йыгева
Edent Hambaravi
Пайде
Ярвамааская больница
Хаапсалу
Dentista, MarDenti kesklinna hambakliinik
Ляэне-Вирумаа
Virudent OÜ в Раквере и Винни, A&K Caritas в Вяйке-Маарья
Пылва
Lõuna-Eesti kliinik
Рапламаа
Margarita Puusta Hambaravi в Рапла и Мярьямаа
Сааремаа
Kuressaare hambapolikliinik
Вильяндимаа
Viljandi hambakliinik, Dentes A&E в Вильянди и Абья
Выру
Lõuna-Eesti kliinik
Список открытых клиник является временным и может измениться в зависимости от доступности средств индивидуальной защиты.
ERR