Число заразившихся коронавирусом в Европе превысило 140 000 человек

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Число заболевших коронавирусом Covid-2019 в Европе за последние четыре дня удвоилось, превысив 140 000 человек.

Автор: Tim Dennell/Creative Commons

По данным на утро 22 марта, по всему миру подтверждено 305 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них около 81 000 случаев приходятся на Китай, где уже несколько дней не регистрируется ни одного случая локальной передачи вируса, а остальные случаи выявлены более чем в 160 других странах мира.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, на утро 22 марта в Европе было выявлено 141 858 случаев заболевания, 7317 человек умерли с начала эпидемии, из них 4827 - в Италии.

Активнее всего коронавирус распространяется в Италии, Испании, Германии и Франции, где счет зараженных идет на десятки тысяч и ежедневно увеличивается на несколько тысяч человек.

https://infogram.com/koronavirus-v-evrope-2303-1h7j4dpzodlv4nr

Более тысячи случаев заражения выявлены также в Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Бельгии, Австрии, Дании и Португалии. В Эстонии по данным на 22 марта было зарегистрировано 326 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Эпидемия коронавируса в Европе начала распространяться в двадцатых числа февраля. Число зараженных за месяц увеличилось с 3000 до 141 000 человек, а инфекция проникла во все страны Евросоюза и Европейской экономической зоны.

Первое сообщение о новом виде коронавируса в Китае было получено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Сначала вызываемой вирусом болезни было присвоено временное название 2019-nCoV, а с 11 февраля официальным названием стало Covid-19. Вызывающий болезнь вирус получил наименование SARS-CoV-2, поскольку его генетическая структура схожа с вирусом SARS-CoV, эпидемия которого в Китае произошла в 2002-2003 годах.

К середине марта многие европейские страны, включая Эстонию, ввели жесткие карантинные меры, чтобы ограничить распространение вируса. Аналогичные меры вводятся и на всей внешней границе Евросоюза в отношении граждан третьих стран.

ERR