Правительство в чрезвычайной ситуации поддержит трудящихся и экономику как минимум двумя миллиардами евро

Дом Стенбока, Таллинн, 19 марта 2020 – Распространение коронавируса и меры по его предотвращению оказывают очень большое влияние на экономику. В связи с этим правительство сегодня одобрило пакет экономических мер для облегчения положения эстонских трудящихся и предприятий. Объем пакета составит не менее двух миллиардов евро. Кроме того, министр финансов получил задание начать разработку дополнительного бюджета на текущий год.

«Члены правительства одобрили пакет мер на сумму 2 миллиадна евро, который составляет около 7 процентов от ВВП. Целью этих мер является смягчить самую сложную первую фазу кризиса, чтобы поддержать и защитить трудящихся и предприятия Эстонии, - сказал премьер-министр Юри Ратас. – Государство делает все, от него зависящее, чтобы в ситуации чрезвычайного положения обеспечить функционирование эстонской экономики».

Государственные средства на поддержку предприятий направляются через KredEx и Фонд развития сельской жизни. Пакет содержит также меры Кассы страхования от безработицы по поддержке рынка труда, больничным, налоговым льготам. Пакет позволяет отложить выплату налоговых задолженностей на 18 месяцев, временно приостановить платежи во вторую пенсионную ступень, а также частично компенсировать прямые расходы на организацию мероприятий, которые были отложены в связ и с чрезвычайной ситуацией.

Меры, предлагаемые фондом KredEx:

Гарантия для смягчения графика платежей по уже выданным банковским кредитам – на общую сумму 1 миллиард евро (верхний предел реализации поручительства – 600 миллионов евро) на следующих условиях:

если банк смягчит график выплат по кредиту, выданному без гарантии KredEx, фонд даст свое поручительство; максимальная сумма поручительства 5 миллионов евро на предприятие; по мере возможности восстанавливается фиксированное поручительство или процент поручительства устанавливается на уровне, превышающем 80% обязательства.

Обороный кредит фонда KredEx – на общую сумму в 500 миллионов евро на следующих условиях:

KredEx выдает предприятиям оборотный кредит для преодоления проблем с ликвидностью, вызванных коронавирусом, в том числе при необходимости для выплаты процентов по кредиту; максимальная сумма кредита – 5 миллионов евро на предприятие; процент около 4% в год.

Инвестиционный кредит KredEx – на общую сумму в 50 миллионов евро на следующих условиях:

фонд KredEx выдает предприятию инвестиционный кредит, чтобы использовать новые возможности, в том числе возникшие в результате вспышки коронавируса; максимальная сумма кредита – 5 миллионов евро на предприятие; процент около 4% в год.

Предлагаемая Кассой страхования от безработицы мера в поддержку людей, чья зарплата уменьшится в результате кризиса – на общую сумму в 250 миллионов евро на следующих условиях:

компенсация может использовать каждый квалифицированный работник в течение двух месяцев в период с марта по май 2020 года; компенсация выплачивается из расчета до 1000 евро брутто в месяц на одного нуждающегося в нем работника; компенсация обычно выплачивается в размере 70% зарплаты работника за предыдущие 12 месяцев. Работодатель должен добавить к этой сумме не менее 150 евро брутто. Касса страхования от безработицы и работодатель должны выплачивать с зарплаты и пособия все налоги на рабочую силу.

С марта по май государство компенсирует работнику первые три дня больничного по всем больничным листам.

Сельхозпроизводители могут обратиться в Фонд развития сельской жизни за поручительством (до 50 миллионов евро), оборотным кредитом (до 100 миллионов евро) или земельным капиталом (до 50 миллионов евро).

Для предпринимателей физических лиц вводится инструмент, касающийся авансовой выплаты социального налога.

Выплаты во вторую пенсионную ступень временно приостанавливаются.

Государство компенсирует прямые расходы на организацию культурных и спортивных мероприятий, которые должны были состояться в марте-апреле, но были отменены из-за COVID-19, в общей сумме 3 миллионов евро.

Члены правительства поддержали предложения министра финансов приостановить взимание государством процентов по налоговым задолженностям на два месяца и позволить оформлять рассрочку налоговой задолженности с процентом ниже действующего минимума.

Министр финансов получил задание инициировать составление дополнительного бюджета на 2020 год для обсуждения его на кабинетном заседании правительства и вынесения решения не позднее 16 апреля 2020.



