Заключенные начнут производить защитные маски

Дата публикации: Вчера, 16:29 Просмотрено: 87

TAЛЛИНН,

19 марта, BNS — Производством защитных масок займется фирма AS Eesti

Vanglatööstus, поначалу будут изготавливать 400 масок в день, пишет Postimees.

Заключенные будут изготавливать маски со специальным фильтром, который

препятствует распространению инфекции воздушно-капельным путем.

Поначалу смогут организовать производство 400 масок в день. Тюрьма будет изготавливать

маски для собственного использования. Это означает, что масками будут

пользоваться как служащие, так и, при необходимости, сами заключенные, если их

нужно будет перемещать по тюрьме, сообщает в четверг rus.postimees.ee.

«Использование средств индивидуальной защиты крайне важно в тюрьмах, поскольку большая часть

заключенных входят в группу риска коронавируса», - объяснила тюремная

пресс-служба, добавив, что многие наркозависимые, еще до того как оказались в

тюрьме, заболели ослабляющими иммунную систему инфекционными заболеваниями.

В тюрьмах сейчас около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 носителей гепатита-С,

для которых заражение коронавирусом может оказаться опасным для жизни. Камеры

сейчас в тюрьмах, как правило, закрыты, а совместная деятельность заключенных не

ведется.





Baltic News Servicе