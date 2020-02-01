Заключенные начнут производить защитные маски

В стране и мире / РеспубликаЗаключенные начнут производить защитные маски
Дата публикации: Вчера, 16:29 Просмотрено: 87
TAЛЛИНН,
19 марта, BNS — Производством защитных масок займется фирма AS Eesti
Vanglatööstus, поначалу будут изготавливать 400 масок в день, пишет Postimees.
Заключенные будут изготавливать маски со специальным фильтром, который
препятствует распространению инфекции воздушно-капельным путем.
Поначалу смогут организовать производство 400 масок в день. Тюрьма будет изготавливать
маски для собственного использования. Это означает, что масками будут
пользоваться как служащие, так и, при необходимости, сами заключенные, если их
нужно будет перемещать по тюрьме, сообщает в четверг rus.postimees.ee.
«Использование средств индивидуальной защиты крайне важно в тюрьмах, поскольку большая часть
заключенных входят в группу риска коронавируса», - объяснила тюремная
пресс-служба, добавив, что многие наркозависимые, еще до того как оказались в
тюрьме, заболели ослабляющими иммунную систему инфекционными заболеваниями.
В тюрьмах сейчас около 300 ВИЧ-инфицированных и почти 700 носителей гепатита-С,
для которых заражение коронавирусом может оказаться опасным для жизни. Камеры
сейчас в тюрьмах, как правило, закрыты, а совместная деятельность заключенных не
ведется.
Baltic News Servicе