В связи со вспышкой коронавируса Swedbank упрощает получение платёжного отпуска

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Частные и бизнес-клиенты Swedbank при появлении временных платёжных трудностей могут ходатайствовать о предоставлении платёжного отпуска сроком до 6 месяцев, а в случае жилищных кредитов – до 1 года. Клиенты могут отложить платежи по основной части кредита. Это не сопровождается дополнительными платами и не обставляется дополнительными условиями.

«В нынешней ситуации многие семьи и предприятия также испытывают стресс из-за ухудшения их финансового положения. Мы считаем, что возможность сократить ежемесячные платежи по кредитам без дополнительных комиссий и условий обеспечит им дополнительную безопасность в это сложное время», – сказал генеральный директор эстонского подразделения Swedbank Олави Лепп. «Тем не менее, крайне важно, чтобы клиент подал ходатайство о платёжном отпуске до того, как у него возникнет задолженность из-за непогашенных платежей по кредиту», – подчеркнул Лепп.

Кредитный отпуск предназначен для предприятий и семей, которые внезапно временно лишились доходов или работы из-за пандемии. Воспользоваться платёжным отпуском на упрощённых условиях могут компании, у которых прежде не возникало платёжных трудностей.

Теперь ходатайство о платёжном отпуске можно будет подать через интернет-банк. В настоящее время форма ходатайства для частных и бизнес-клиентов разрабатывается. Мы постараемся, чтобы уже к пятнице она стала доступна в интернет-банке по адресу www.swedbank.ee.

Платёжный отпуск по кредиту предоставляется в отношении основной части кредита, проценты же по-прежнему подлежат оплате. Сумма отсроченных основных платежей будет распределена на оставшуюся часть срока кредита. Клиент сможет возобновить погашение кредита в любое время (в том числе раньше, чем было согласовано) в соответствии с обычным графиком платежей. Swedbank принял решение не вносить никаких изменений в условия кредитных договоров в начале или в конце отпуска и не применять дополнительные комиссии.

Кроме того, продавцы могут ходатайствовать о платёжном отпуске на срок до трёх месяцев по оплате аренды платёжных терминалов. Для того чтобы предприятие без осложнений продолжало работать, мы просим не возвращать терминалы, а воспользоваться возможностью платёжного отпуска.





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