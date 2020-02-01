Для пострадавших предпринимателей открыт единый контактный пункт

Дата публикации: Вчера, 16:31 Просмотрено: 79

Министерство экономики и коммуникаций создало для пострадавших в результате распространения коронавируса COVID-19 предпринимателей единый контактный пункт, через который можно обратиться к государству со своими проблемами и вопросами.

Фото: PM

«Кризисная ситуация перевернула жизнь многих предпринимателей, что называется, вверх дном и вызвала у нас много остающихся без ответа вопросов, которые требуют решения», – отметил министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару. «Поэтому мы решили создать для них место, где есть возможность получить ответы на связанные с кризисом злободневные вопросы и оставить сообщение о своих проблемах».

Контактный пункт Министерства экономики и коммуникаций является трехуровневым. Первым уровнем стал находящийся на сайте министерства https://www.mkm.ee/covid19-kkk и регулярно дополняющийся перечень часто повторяющихся вопросов (ЧАВО). Мы рекомендуем всем в первую очередь ознакомиться с приведенными там ответами.

Второй уровень контактного пункта – это предусмотренный специально для представления вопросов на эту тему адрес э-почты covid19@mkm.ee . Сюда имеет смысл без долгих колебаний обращаться всем предпринимателям, которые не нашли ответов на свои вопросы на сайте в разделе ЧАВО.

Третьим уровнем стали предназначенные для предпринимателей вебинары в среде Zoom, где размещается вся новая поступающая информация и даются ответы на вопросы, так сказать, в прямом эфире. Вебинары проходят в соответствии с необходимостью, а время их проведения можно найти в текущем порядке на титульной странице сайта MKM.

«Как с точки зрения государства, так и с позиции предпринимателей важно, чтобы информация доходила до предпринимателей как можно более оперативно, и чтобы у MKM тоже имелся соответствующий обзор стоящих перед предпринимателями в настоящий момент проблем и вызовов, которые необходимо учитывать при разработке мер и действий», – сказал Кару. «Тем предпринимателям, которые являются членами каких-либо союзов, рекомендуем дать знать о своих проблемах также непосредственно и союзам – через них информация дойдет до министерства. Далее союзы по специальностям, имея общий обзор, получат возможность предложить своим членам варианты решений, учитывающие нынешние потребности», – добавил министр.

Министерство экономики и коммуникаций



