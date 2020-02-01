Внеочередное заседание Восточно-Эстонской региональной кризисной комиссии в связи с чрезвычайным положением

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В связи с распространением коронавирусной инфекции и объявленным правительством Эстонии чрезвычайным положением, 17 марта, состоялось внеочередное заседание кризисной комиссии восточного региона. В ней приняли участие представители региональных государственных учреждений и местных самоуправлений Ида- и Ляэне-Вирумаа. Представители Восточного спасательного центра вышли на связь с остальными участниками их Йыхвиской конторы с помощью скайп-конференции.

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Руководитель кризисной комиссии Айлар Хольцманн сделал обзор о работе регионального штаба Восточного спасательного центра. Этот штаб приступил к работе 14 марта в 15.00, и основными направлениями его работы стали мониторинг готовности спасательного центра, планирование работы в новых условиях, совместная работа и обмен информацией с местными самоуправлениями и другими учреждениями Восточного региона, а также картографирование текущей ситуации. Руководитель восточного спасательного центра Айлар Хольцманн поблагодарил местные самоуправления за отличную совместную работу.

Префект Восточной префектуры департамента полиции и погранохраны Тарво Крууп уверил, что работа полиции проходит в обычном режиме, новые меры были приняты в связи с ситуацией на границе.

«Мы не прекращаем обслуживать вызовы, помощь обязательно придет к тому, кто в ней нуждается, граница под контролем, выдаем документы. Сегодня ночью восстановили пограничный контроль на внутренней границе меры на внешней границе. Все привычные каналы уведомлений работают. Если ситуация требует быстрой помощи и немедленного вмешательства полиции, необходимо звонить, как и прежде, по номеру 112, если же нужно сообщить о уже произошедшем правонарушении, можно сделать это через наш веб-сайт».

Руководитель Восточного отделения центра тревоги Янек Муракас напомнил, что со вчерашнего дня работает новый инфотелефон 1247, по которому можно получить информацию о коронавирусе и его распространению. Муракас подчеркнул, что по этому номеру не консультируют на темы здоровья. Для медицинских консультаций следует по-прежнему выбирать номер семейных врачей 1220, по которому отвечаю специалисты с медицинским образованием. По словам Янека Муракаса в данный момент увеличилась нагрузка на телефон центра тревоги 112, сюда также начали звонить пожилые люди, которые жалуются на закончившиеся запасы еды и медикаментов и у которых нет близких, готовых помочь. В этом случае работники центра тревоги дают людям номера контактов чиновников местного самоуправления и инструктируют, каким образом эти контакты можно найти по интернету и с помощью соседей. Янек Муракас обращает внимание на то, что при звонке на номер центра тревоги может случиться небольшой период ожидания, поскольку номер время от времени перегружен вызовами.

«Обычно мы отвечаем на звонок в течение минуты, поэтому просим людей проявить понимание и терпение, не класть трубку, а дождаться ответа диспетчера. Такая же ситуация может возникнуть и при звонке на новый инфотелефон 1247», - успокоил Муракас.

Руководители и представители местных самоуправлений отметили, что основной проблемой является недостаточное количество средств защиты, однако со своими задачами самоуправления справляются, все нуждающиеся в помощи получают оперативную помощь. Разумеется, закрыты все школы и увеселительные заведения, где могут собираться большие компании. Детские сады работают во всех самоуправлениях, кроме Нарва-Йыэсуу и Тойла, в котором по согласованию с родителями и директорами, дошкольные учреждения прервали работу на две недели.

Старейшина волости Тойла Эве Эаст отметила, что в случае, если такая необходимость возникнет, самоуправление взвесит возможность обеспечить посещение детских садов на уровне конкретных групп.

Многие самоуправления изменили порядок своей работы с целью уменьшить контакты людей друг с другом, чиновники и работники госсектора и местных самоуправлений, у которых есть возможность работать удаленно, используют данную возможность. При этом, жители по прежнему обслуживаются по телефону, электронной почте или по предварительной договоренности очно.

Руководитель Ида-Вируского отдела Кассы по безработице Аннеки Теэлахк сказала, что консультирование клиентов в конторах приостановлено на две недели, однако обслуживание продлится по телефону, электронной почте или скайпу. Кроме того, с сегодняшнего дня открыта интернет-среда, в которую потенциальные работодатели могут загружать свои предложения по работе и люди, нуждающиеся в работе, могут с ее помощью быстро связаться с работодателем. С временным решением можно ознакомиться на официальном сайте Кассы по безработице.

Следующее внеочередное заседание кризисной комиссии состоятся 25 марта.

Спасательный департамент Восточный спасательный центр