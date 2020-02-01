Государство разрабатывает меры поддержки пострадавших от коронавируса предприятий

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В понедельник премьер-министр Юри Ратас встретился с представителями организаций предпринимателей, чтобы обсудить экономические последствия коронавируса и анализируемые правительством меры по смягчению ущерба. Во встрече также приняли участие министр финансов Мартин Хельме, министр внешней торговли и информационных технологий Каймар Кару, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр социальных дел Танель Кийк и министр юстиции Райво Аэг.

Фото: Райго Паюла

«Для поддержки экономики и предпринимательства правительству важно как можно быстрее разработать возможности и конкретные меры для смягчения воздействия коронавируса на наших работников и предприятия», – сказал премьер-министр Юри Ратас.

Присутствовавшие на встрече представители организаций предринимателей отметила, что самое главное – это не только защитить здоровье людей, но и обеспечить им чувство финансовой безопасности, поддержать сохранение рабочих мест и предотвратить волну банкротств. Для предпринимателей также важно иметь конкретный контактный пункт со стороны государства.

По оценке Союза пищевой промышленности, в сложившейся ситуации отечественные производители продуктов питания и промышленность могут обеспечить поставки продуктов питания в Эстонии в течение как минимум одного-двух месяцев. Кроме того, имеются достаточные запасы на складах магазинов и в государственных хранилищах. Поэтому нет основания опасаться дефицита продуктов, и нет никаких причин создавать излишние запасы.

Для того, чтобы составить список самых критичных сфер, правительство использует отзывы представительских организаций и профессиональных союзов. Запланированные государством меры поддержки разрабатываются в сотрудничестве с фондом KredEx, Кассой страхования от безработицы и Налогово-таможенным департаментом.

На встрече присутствовали Генеральный директор Торгово-промышленной палаты Майт Палтс, глава Центрального союза работодателей Эстонии Арто Аас, представитель Союза туристических фирм Эстонии Марианн Лугус, исполнительный директор Союза предпринимателей торговли Неле Пейл, руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп, президент Союза малых и средних предприятий Эстонии Хейки Ритс и председатель правления Эстонского союза гостиниц и ресторанов Петер Роозе.

Коммуникационное бюро правительства

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Коммуникационное бюро правительства

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