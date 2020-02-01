Дистанционное обучение перегрузило платформу e-Kool

Дата публикации: Вчера, 13:20 Просмотрено: 162

Дистанционное обучение, на которое в понедельник перешла вся Эстония, перегрузило платформу e-Kool, но платформа Stuudium работает без помех.

Фото: EKOOL

Глава отдела коммуникаций Министерства образования и науки Тарму Курм сказал, что сейчас дФотоействительно сложилась ситуация, когда перегружена e-Kool, но Stuudium работает без помех.

«Разумеется, министерство срочно выяснит способы решения проблемы», - отметил он.

В конце прошлой недели в e-Kool было зарегистрировано более 8000 новых пользователей. «Ожидалось, что к этой неделе число пользователей вырастет примерно в десять раз, в соответствии с этим увеличили и мощность серверов. На самом деле рост числа пользователей превысил ожидания более чем в тридцать раз и система не выдержала», - сказал пресс-секретарь министерства Стен Отсмаа.

«На данный момент e-Kool оперативно действует и принимает шаги по восстановлению работоспособности системы, чтобы все пользователи смогли без проблем пользоваться e-Kool. Мы поддерживаем тесный контакт и выразили готовность при необходимости помочь e-Kool», - отметил он.

С понедельника из-за обусловленного коронавирусом чрезвычайного положения более 153 000 школьников Эстонии не менее двух недель будут учиться дома.

BNS