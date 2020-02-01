Finnair на 90 процентов сократит объем авиарейсов

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Финская авиакомпания Finnair сообщила о своем решении в связи с пандемией коронавируса сократить объем рейсов на 90 процентов с начала апреля до тех пор, пока ситуация не нормализуется.

Фото: Business Traveller

Авиакомпания сообщила, что с начала апреля будет работать только около 20 авиалиний, которые будут обеспечивать Финляндии только самые необходимые сообщения и перевозки жизненно важных грузов даже при чрезвычайном положении.

Finnair немедленно приступает к постепенному переходу на ограниченный график полетов, за период 16-31 марта авиакомпания отменит ориентировочно 1500-2000 рейсов.

Обычно Finnair обслуживает 110 авиалиний и совершает в месяц около 12 000 рейсов, в апреле число рейсов сократится примерно до 1600.

«Ситуация с коронавирусом серьезно повлияет на авиарейсы, но мы хотим в этой сложной ситуации обеспечить работу жизненно важных для функционирования общества авиасообщений. Мы внимательно следим за развитием ситуации и будем добавлять новые линии и рейсы в соответствии со спросом. Мы рассчитываем вернуться к нормальной деятельности максимально быстро, как только коронавирус отступит», - сказал исполнительный директор Finnair Топи Маннер.

BNS