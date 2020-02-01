Мартин Хельме: смягчение влияния коронавируса обойдется в 1,5-2 миллиарда евро

В стране и мире / РеспубликаМартин Хельме: смягчение влияния коронавируса обойдется в 1,5-2 миллиарда евро
Дата публикации: Сегодня, 09:28 Просмотрено: 23
По словам министра финансов Мартина Хельме, государство готовит пакет мер
объемом в 1,5-2 миллиарда евро для смягчения влияния коронавируса.
Фото: Delfi
«Наши аналитики провели оценку как умеренного, так и более серьезного
сценария кризиса и его последствий для экономического роста и налоговых
поступлений. В случае умеренного риска экономика Эстонии в этом году расти
не будет. В случае более серьезного сценария, спад экономики по сравнению с
предыдущим прогнозом может достигнуть 5 процентов, то есть вместо
2-процентного роста мы будем иметь 3-процентный спад. Правительство
поставило целью принять меры, которые помогут предотвратить реализацию
негативного сценария. Для того, чтобы уменьшить ущерб для экономики и
ускорить выход из кризиса, мы готовы дополнительно стимулировать экономику
из бюджета», - сказал Хельме на пятничном заседании рабочей группы,
созванной для проведения анализа влияния коронавируса на экономику.
«Например, мы взвешиваем как постоянное, так и временное снижение некоторых
налогов, государственные гарантии по кредитам и смягчение условий получения
страховки от безработицы».
«Мы должны считаться как с дополнительными расходами, которые связаны с
борьбой с заболеванием, так и с уменьшением налоговых поступлений. Кроме
того, мы хотим ввести некоторые налоговые льготы, которые помогут людям и
предприятиям пережить тяжелые времена. Объем всего пакета мер составляет
1,5-2 миллиарда евро, и мы разрабатываем как краткосрочные, так и
направленные на среднюю перспективу меры. Идет быстрая работа по их
внедрению», - добавил министр.
В сфере ответственности Министерства социальных дел разрабатывается пакет
мер для рынка труда и больничной кассы, в сфере Министерства экономики и
коммуникаций – пакет мер, в первую очередь связанных с гарантиями фонда
Kredex для предприятий, а Министерство финансов занимается вопросом
снижения налогового бремени и учетом бюджетных средств.
В рабочую группу помимо министра финансов входят министр экономики и
коммуникаций Таави Аас, министр внешней торговли и информационных
технологий Каймар Кару, министр социальных дел Танель Кийк, вице-президент
Банка Эстонии Юло Каазик, а также эксперты из Министерства финансов,
Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел, фонда
Kredex, Кассы страхования от безработицы, Государственной канцелярии и
Банка Эстонии.