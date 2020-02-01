Мартин Хельме: смягчение влияния коронавируса обойдется в 1,5-2 миллиарда евро

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Дата публикации: Сегодня, 09:28 Просмотрено: 23

По словам министра финансов Мартина Хельме, государство готовит пакет мер

объемом в 1,5-2 миллиарда евро для смягчения влияния коронавируса.



Фото: Delfi Фото: Delfi

«Наши аналитики провели оценку как умеренного, так и более серьезного

сценария кризиса и его последствий для экономического роста и налоговых

поступлений. В случае умеренного риска экономика Эстонии в этом году расти

не будет. В случае более серьезного сценария, спад экономики по сравнению с

предыдущим прогнозом может достигнуть 5 процентов, то есть вместо

2-процентного роста мы будем иметь 3-процентный спад. Правительство

поставило целью принять меры, которые помогут предотвратить реализацию

негативного сценария. Для того, чтобы уменьшить ущерб для экономики и

ускорить выход из кризиса, мы готовы дополнительно стимулировать экономику

из бюджета», - сказал Хельме на пятничном заседании рабочей группы,

созванной для проведения анализа влияния коронавируса на экономику.

«Например, мы взвешиваем как постоянное, так и временное снижение некоторых

налогов, государственные гарантии по кредитам и смягчение условий получения

страховки от безработицы».

«Мы должны считаться как с дополнительными расходами, которые связаны с

борьбой с заболеванием, так и с уменьшением налоговых поступлений. Кроме

того, мы хотим ввести некоторые налоговые льготы, которые помогут людям и

предприятиям пережить тяжелые времена. Объем всего пакета мер составляет

1,5-2 миллиарда евро, и мы разрабатываем как краткосрочные, так и

направленные на среднюю перспективу меры. Идет быстрая работа по их

внедрению», - добавил министр.





В сфере ответственности Министерства социальных дел разрабатывается пакет

мер для рынка труда и больничной кассы, в сфере Министерства экономики и

коммуникаций – пакет мер, в первую очередь связанных с гарантиями фонда

Kredex для предприятий, а Министерство финансов занимается вопросом

снижения налогового бремени и учетом бюджетных средств.

В рабочую группу помимо министра финансов входят министр экономики и

коммуникаций Таави Аас, министр внешней торговли и информационных

технологий Каймар Кару, министр социальных дел Танель Кийк, вице-президент

Банка Эстонии Юло Каазик, а также эксперты из Министерства финансов,

Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел, фонда

Kredex, Кассы страхования от безработицы, Государственной канцелярии и

Банка Эстонии.