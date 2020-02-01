У сотрудника Bauhof в Йыхви обнаружили коронавирус. Магазин закрыт на карантин

Дата публикации: Сегодня, 16:46 Просмотрено: 234

Об этом рассказывает портал Delfi. В Bauhof порталу сообщили, что информация об инфицированном сотруднике магазина в Йыхви поступила сегодня. Было принято решение закрыть магазин на карантин.

Фото: prestone.ee

Инфицированный сотрудник находится на домашнем лечении и поддерживает связь с Департаментом здоровья.

Он занимался административной работой, поэтому не контактировал с клиентами.

Всех остальных сотрудников магазина Bauhof в Йыхви попросили немедленно отправиться домой и связаться либо с семейным врачом, либо с Департаментом здоровья. Сотрудники проведут 14 дней дома на карантине и не будут посещать общественные места.

Магазин откроется лишь тогда, когда там будет проведена дезинфекция.

Отметим, что около 16.30 руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус подтвердила prospekt.ee, что сегодня, 13 марта, коронавирус был диагностирован у первых жителей Ида-Вирумаа.

Анализ взятых у двух постоянных жителей Ийзаку проб показал, что оба больны коронавирусом. Марье Муузикус сообщила prospekt.ee, что в настоящее время проводится проверка здоровья людей, входящих в круг общения заболевших.

По ее словам, на данный момент в уезде зараженных коронавирусом установлено именно двое, то есть один из них работает в Bauhof.













