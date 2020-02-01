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В стране и мире / Регион / РеспубликаВ Ида-Вирумаа установлены первые случаи заболевания коронавирусом

Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 3 994

Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус подтвердила prospekt.ee, что сегодня, 13 марта, коронавирус был диагностирован у первых жителей Ида-Вирумаа.

В Ида-Вирумаа установлены первые случаи заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

Анализ взятых у двух постоянных жителей Ийзаку проб показал, что оба больны коронавирусом. Марье Муузикус сообщила prospekt.ee, что в настоящее время проводится проверка здоровья людей, входящих в круг общения заболевших.





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