В Ида-Вирумаа установлены первые случаи заболевания коронавирусом

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Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус подтвердила prospekt.ee, что сегодня, 13 марта, коронавирус был диагностирован у первых жителей Ида-Вирумаа.



