В Ида-Вирумаа установлены первые случаи заболевания коронавирусом

В стране и мире / Регион / РеспубликаВ Ида-Вирумаа установлены первые случаи заболевания коронавирусом
Дата публикации: Сегодня, 16:53 Просмотрено: 3 994
Руководитель Идаского регионального отдела Департамента здоровья Марье Муузикус подтвердила prospekt.ee, что сегодня, 13 марта, коронавирус был диагностирован у первых жителей Ида-Вирумаа.
Фото: pixabay.com
Анализ взятых у двух постоянных жителей Ийзаку проб показал, что оба больны коронавирусом. Марье Муузикус сообщила prospekt.ee, что в настоящее время проводится проверка здоровья людей, входящих в круг общения заболевших.