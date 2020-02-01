В Эстонии 41 зараженный коронавирусом. С четверга действует чрезвычайное положение

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Дата публикации: Сегодня, 10:55 Просмотрено: 851

Министр социальных дел Танель Кийк на состоявшейся в пятницу пресс-конференции правительства сообщил, что по состоянию на утро пятницы в Эстонии 41 зараженный коронавирусом.

«Сегодня добавилось заболевших на Сааремаа. Дополнительная информация скоро поступит от департамента здоровья», - отметил он.

По словам Кийка, на сегодня эти люди получают обычное лечение.



В четверг лаборатория департамента здоровья подтвердила 18 случаев коронавируса, всего в Эстонии заболевание диагностировано у 41 человека.

Инфицированых по регионам: 21 человек в Харьюмаа, 16 на Сааремаа и 4 в Тартуском уезде. Департамента здоровья работает над установлением контактов.

В четверг было сделано 120 анализов, всего с 31 января сделано 584 теста на COVID-19. Сейчас выявлять вирус COVID-19 в Эстонии могут лаборатории департамента здоровья, Клиникума Тартуского университета, Северо-эстионской региональной больицы, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы, Пярнуской больницы и Synlab.

В четверг правительство Эстонии объявило чрезвычайное положение

Издание rus.postimees напомнило, что чрезвычайное положение объявляется в случае, если в стране происходят события или возникают проблемы, которые:

- угрожают жизни или здоровью множества людей,

- наносят большой материальны ущерб, большой ущерб окружающей среде и масштабные перебои в оказании жизненно важных услуг,

- для разрешения которых требуется быстрая реакция нескольких учреждений или лиц,

- для разрешения которых необходимо введение отличного от обычного порядка управления.

Если ситуация не отвечает признакам чрезвычайного положения, но есть вероятность, что в ближайшем будущем ситуация может стать чрезвычайной, ее называют "риском чрезвычайной ситуации".

Как указано в анализе риска от Департамента здоровья, распространение коронавируса можно считать сценарием чрезвычайной ситуации: "В мире в человеческой популяции возникает новая опасная инфекционная болезнь, которая распространяется от человека к человеку и ввоз которой в Эстонию обусловит возникновение эпидемии внутри страны".

При чрезвычайном положении помощь до человека может доходить медленнее, поэтому важно, чтобы люди могли самостоятельно справляться до прибытия помощи.

Чрезвычайное положение вводится, когда необходимы меры, применяемые при чрезвычайном положении.

В этом случае представители властей в Эстонии могут:

- обязать людей работать,

- входить без разрешения собственника в строения и на частные территории,

- вводить запрет на пребывание и иным способом ограничивать свободу передвижения,

- принудительно отчуждать движимое имущество (например, использовать песок, стройматериалы, топливо и т. д.),

- забирать технику в принудительное пользование (например, транспортные средства, тяжелую технику и т. д.),

- ограничивать проведение общественных собраний и мероприятий.



