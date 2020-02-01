Из-за коронавируса все школы Эстонии будут закрыты с понедельника. Детсады продолжат работать

Дата публикации: Вчера, 21:36 Просмотрено: 709

С понедельника, 16 марта, все школы в Эстонии закроются. Такое решение приняла кризисная правительственная комиссия в четверг, сообщает rus.err.ee со ccылкой на «Актуальную камеру».

Министр образования и науки Майлис Репс в интервью "Актуальной камере" (ETV) подтвердила, что с понедельника закроются все школы, центры профобразования, университеты и школы по интересам. Это значит, что учебная работа перейдет в заочный или домашний режим. Детские сады первоначально останутся открытыми, но правительство советует при возможности оставлять детей дома.

Дальше вопрос открытия детсадов будет решаться в зависимости от ситуации.





