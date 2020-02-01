Уже 12. Коронавирус обнаружили еще у двоих жителей Таллинна. Привезли из Италии и Франции

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Лаборатория департамента здоровья выявила сегодня рано утром еще у двоих жителей Таллинна коронавирус. Они приехали из Северной Италии и Франции. Всего в Эстонии коронавирус обнаружен у 12 человек.





Фото: pixabay.com

Начиная с 31 января в лаборатории департамент здоровья было проведено 350 тестов на коронавирус COVID-19. В Эстонии возможность обнаружения вирусного заболевания COVID-19 в настоящее время доступна в лабораториях департамента здоровья и Synlab. В ближайшие дни такая возможность будет создана в лабораториях Региональной больницы Северной Эстонии, Тартуской университетской клиники, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.

Тест на коронавирус проводится по усмотрению медицинского работника, который определяет необходимость анализа на основании возникших симптомов или того, подвергался ли человек риску развития заболевания в последнее время или соприкасался с больным. На основании оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) департамент здоровья оценивает Китайскую Народную Республику, Италию, Иран и Южную Корею как страны риска.

Тест на коронавирус может быть успешно проведен на человеке, у которого уже есть симптомы заболевания – очень вероятно, что он даст ложный отрицательный результат до появления таких симптомов, как кашель, повышенная температура и затрудненное дыхание.

Если человек подозревает у себя заражение коронавирусом, ему необходимо проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом или консультацией семейных врачей 1220. При появлении более серьезных проблем со здоровьем (таких, как затрудненное дыхание) следует позвонить на номер экстренных служб 112. Ни в коем случае нельзя обращаться за помощью в отделы экстренной медицинской помощи больниц, поскольку таким образом можно заразить других. Людям, ожидающим результатов анализа на коронавирус, и тем, чьи анализы дали положительный резуль тат, необходимо оставаться дома, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Как в Таллинне, так и в Тарту, помимо обычных бригад скорой помощи, на вызовы выезжают также дополнительные бригады, состоящие из двух человек, медицинского работника и техника скорой помощи, которые обслуживают только вызовы, связанные с подозрением на коронавирус. Бригады из двух человек берут пробы на дому у человека с подозрением на коронавирус. На вызовы в публичные места (такие как аэропорт и порт) в случае подозрения на коронавирус круглосуточно реагируют бригады скорой помощи из трех человек, которые также доставляют человека с п одозрением на заражение в больницу.

Согласно последней информации, симптомы COVID-19 похожи на симптомы гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Вирус распространяется главным образом через тесный контакт с человеком, у которого есть симптомы, особенно кашель.

Дополнительную информацию на русском языке можно найти на домашней странице Департамента здоровья и в Фейсбук – на официальной странице департамента.



