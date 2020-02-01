Курс рубля рухнул на международном валютном рынке. Наступает время выгодных покупок в Ивангороде

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До сих пор жители Эстонии не упускали момента купить что-то стоящее по дешевке в России, когда курс рубля резко падал, в том числе по отношению к евро, но цены в российских магазинах еще не успевали скорректировать в сторону повышения.

Курсы американской и единой европейской валют к российскому рублю резко подскочили в начале торговой сессии в понедельник на международном валютном рынке на фоне о обвала нефтяных котировок, сообщают РИА Новости.

По данным торгов, доллар рос в моменте до 73,29 рубля (максимум с марта 2016 года), евро до 82,2 рубля (максимум с февраля 2016 года).

В первый рабочий день после новостей о провале в пятницу, 6 марта, переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+, стоимость нефти марки Brent при открытии торгов опустилась на 31% и достигла цены в 31,43 доллара за баррель.

Аналитики финансовых рынков называют происходящее “нефтяной войной” между Москвой и Эр-Риядом и предупреждают о том, что это лишь начало паники. Баррель североморской нефти Brent может подешеветь до двадцати долларов, считают эксперты, не сомневающиеся в том, что падение цены нефти будет сопровождаться решительным падением курса рубля.

В конце 2014 года, когда цена евро достигла отметки в 100 рублей, жители Эстонии сметали с полок ивангородских и кингисеппских магазинов бытовую технику, смартфоны, ювелирные изделия и другие товары, в одночасье ставшие для получающих доход в евро как никогда и нигде доступными. Можно уверенно ожидать повторения потребительского ажиотажа на сопредельной стороне Наровы, того, что нарвитяне и другие эстоноземельцы в очередной раз не упустят своего шанса.









