Российские пограничники: на нарвском участке границы пробки возможны до завершения понедельника

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В связи с тем, что в РФ 9 марта является выходным днем, а на длинные праздничные выходные традиционно возрастает поток россиян, посещающих Эстонию, в том числе на личном автотранспорте, в понедельник на нарвском участке границы возможны пробки, предупреждает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили 47news в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти, практика показывает, что пассажиропоток при завершении длинных выходных по случаю 8 марта может превышать проектную пропускную способность международного автомобильного пункта пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз.

В этот период органы пограничного контроля несут службу в усиленном режиме, в смене пограничных нарядов задействовано максимальное количество личного состава. Для этих целей открыты все полосы для движения, выставлены дополнительные наряды от подразделений Пограничного управления и таможенных органов, организовано реверсивное движение транспортных средств.

Пиковая нагрузка на нарвском участке границы ожидается 9 марта с 15:00 до 23:00, по российскому времени, в направлении въезда в Россию.



