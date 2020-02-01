Чтобы никого не заразить, не дай бог! Кальюлайд из-за риска распространения коронавируса пропустит мероприятие Конгресса Эстонии

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вернулась из США и должна была принять участие в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, но отказалась с целью минимизировать риск распространения коронавируса, передает BNS со ссылкой на портал новостей ERR.

«Сегодня глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем», – сообщил ERR в субботу советник президента Таави Линнамяэ.

В начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне. В пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус. Помимо Кальюлайд в конгрессе приняли участие вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь США Майкл Помпео. Кальюлайд вернулась из США в субботу.

«Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет», – добавил Линнамяэ.

В субботу в концертном зале «Эстония» в Таллинне проходит торжественный концерт, посвященный 30-летию со дня создания Конгресса Эстонии.



