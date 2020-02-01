Юрист о коронавирусе: продолжат ли получать зарплату отправленные на карантин работники?

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Начало этого года было заполнено новостями о коронарвирусе, а разговоры о вирусе стали частью повседневной жизни - начиная от мрачных шуток и заканчивая серьезной озабоченностью. Департамент здравоохранения посоветовал тем, кто возвращается из поездки, оставаться по возможности на две недели дома, и избегать контакта с людьми. В этой статье юридическая фирма HUGO.legal объясняет, является ли это карантином и каковы права работника остаться дома для наблюдения за своим здоровьем или здоровьем детей.

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По состоянию на конец февраля зонами риска являются Китай, северная часть Италии, Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея. Опасность вспышки вируса в Эстонии увеличили закончившиеся школьные каникулы, когда многие семьи были в поездках - например, самая большая угроза исходит из вернувшихся из горнолыжных курортов Италии.

По оценке Департамента здравоохранения, но опасность широкого распространения коронавируса в Эстонии низкая, при условии принятия соответствующих мер по управлению распространения инфекций. Это включает в себя рекомендации оставаться дома в течение 14 дней тем, кто прибыл из зон распространения вируса, и контролировать свое здоровье на появление симптомов вируса, использовать возможности для работы или учебы из дома, избегать мест скопления людей и воспользоваться услугой курьера по доставке пищи для своих близких.

Значит ли это, что вернувшиеся из эпицентра вирусной инфекции люди должны по сути оставаться в карантин, а также какие у них в таком случае права для отказа от работы или в получении компенсации по нетрудоспособности?

Хотя по существу такую изоляцию можно назвать карантином, но юридически это не так. Целью карантина является предотвращение распространения особо опасной заразной болезни за пределами ее вспышки, это устанавливается местными властями в очень четко регламентированной ситуации поо предложению Департамента здравоохранения. Такое ограничение свободы передвижения должно быть соразмерным и оправданным, и никто не может сам себя «оставить на карантин».

В данном случае сомнительно даже то, является ли коронавирус особенно опасным инфекционным заболеванием, потому что оно должно быть инфекцией с высоким уровнем заразности, которая быстро и широко распространяется или является тяжелой или опасной для жизни. Это в настоящее время Департамент здравоохранения ее таковой не рассматривает, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала введение каких-либо особых ограничений для туристов.

По словам Катрин Мартис, юриста платформы HUGO.legal, работодатель должен платить среднюю заработную плату работнику, который был принудительно отстранен от работы из-за подозрений на вирусную инфекцию, за проведенное дома время. «Если больничный лист не выдан, человек чувствует себя хорошо, а работа позволяет работать на дому, то по согласованию с работодателем это, безусловно, разумное решение. При отсутствии возможности работать удаленно по соглашению сторон также может быть рассмотрен вариант отпуска. Однако, если по какой-либо причине эти варианты недоступны и работодатель все-таки отстраняет работника от должности, то согласно статье 35 Закона о трудовом договоре последнему нужно выплатить среднюю заработную плату за время согласно, когда работодатель не предоставил работнику работу», - добавила Мартис.

В понимании Закона о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями заразным является лицо, у которого уже диагностировано инфекционное заболевание. Человек, у которого есть симптомы или который находился в прямом или косвенном контакте с другим инфицированным человеком, может считаться лицом с подозрением на инфекцию. Это означает, что простое пребывание в зоне инфекции является достаточным основанием для подозрения на заражение.

Если действительно есть основание для карантина, то имеет место временная нетрудоспособность по смыслу Закона о медицинском страховании, и работнику выплачивается компенсация по болезни по той же ставке, что и при обычном заболевании. Стоит отметить, что в случае карантина застрахованное лицо имеет право на получение компенсации по болезни до дня прекращения карантина, но не более чем за семь календарных дней. Для сравнения, верхней границей при обычном заболевании является 182 календарных дня подряд. Это означает, что для работника выгоднее получить больничный из-за болезни, а не из-за карантина.

В целом, рекомендация оставаться дома в течение нескольких недель после прибытия из очагов инфекции вляется лишь рекомендацией, и оставаться дома без обоснованного риска заражения или симптомов заболевания можно только по согласованию с работодателем. Однако нельзя требовать или навязывать работу на дому. В то же время можно предполагать, что работодатель тоже будет заинтересован в предложении удаленной работы, а не в том, чтобы принести источник инфекции в коллектив, продукцию или донести до клиентов.



