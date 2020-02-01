Уже пять. Департамент здоровья выявил коронавирус у двоих вернувшихся из Бергамо таллиннцев

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Департамент здоровья в четверг выявил коронавирус у двоих жителей Таллинна, в воскресенье вернувшихся из итальянского Бергамо. В результате на сегодня вирус выявлен уже у пяти жителей Эстонии.



Фото: theolivepress

Об этом BNS сообщила в четверг вечером пресс-служба департамента, отметив, что инфицированный житель Таллинна средних лет в воскресенье прилетел самолетом из Бергамо в Таллинн. Из симптомов у него проявились высокая температура и трудности с дыханием. Департамент уже связался с людьми, которые были с ним в контакте.

Еще у одного таллиннца двадцати лет, в тот же день прилетевшего из Бергамо в Ригу, из симптомов заболевания проявился кашель. У департамента здоровья имеется список пассажиров рейса Бергамо-Рига, другие возможные контактные лица сейчас выясняются.

Всего в Эстонии на данный момент коронавирусом заражены уже пять человек.

В Таллинне уже работают бригады скорой помощи из двух человек, которые берут на дому пробы на коронавирус, а теперь такие же бригады сформировала тартуская скорая помощь, обслуживающая всю Южную Эстонию.

Люди, у которых есть обоснованные подозрения на коронавирус, должны позвонить своему семейному врачу или в справочную службу семейных врачей по номеру 1220. В случае ухудшения здоровья следует звонить в службу кризисной помощи 112.

Наличие вируса COVID-19 можно подозревать в случае, если человек в течение последних 14 дней побывал в зоне риска по коронавирусу и у него проявились характерные симптомы. Во всех остальных случаях речь может идти об обычном гриппе, который встречается сейчас в Эстонии, или о гриппоподобном вирусном заболевании.

Кроме отказа от близких контактов с людьми с симптомами ОРВИ, избежать инфицирования помогает также соблюдение правил гигиены, крайне важной частью которых является тщательное и постоянное мытье рук.

Согласно оценке риска, составленной Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), с 26 февраля зонами риска коронавируса являются КНР, регионы Северной Италии Ломбардия, Венеция, Эмилия-Романья и Пьемонт, а также Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

В четверг департамент здоровья проанализировал 10 проб, восемь из которых оказались негативными и две — позитивными.



