В Эстонии выявлен второй случай коронавируса. Привезен из Италии через Ригу

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Во вторник в Эстонии выявлен еще один инфицированный коронавирусом, в минувшую субботу прибывший самолетом из итальянского Бергам в Ригу, а оттуда на на личном автомобиле в Эстонию, сообщает BNS.



Во вторник в Эстонии выявлен еще один инфицированный коронавирусом, в минувшую субботу прибывший самолетом из итальянского Бергам в Ригу, а оттуда на на личном автомобиле в Эстонию.

У заболевшего легкие симптомы, он находится на домашнем лечении, сообщила во вторник BNS пресс-служба департамента здоровья.

Департамент здоровья устанавливает контакты заболевшего, связывается с ними и дает им рекомендации. Здоровье близко находившихся с ним в контакте людей активно контролируется, а это означает, что люди должны оставаться дома в течение 14 дней, их состояние здоровья ежедневно отслеживается департаментом здоровья.

На сегодняшний день в Эстонии подтверждены два случая коронавируса, первый был установлен рано утром 27 февраля у человека, ехавшего автобусом из Риги в Таллинн. Зараженный был незамедлительно госпитализирован, он выздоравливает.

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